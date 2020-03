Comune Bondeno: controlli al mercato e sul territorio.

Da: Comune di Bondeno.

Una mattinata di controlli, in giro per Bondeno. Controlli che si sono svolti nel mercato, in piazza Garibaldi, laddove erano collocati unicamente i banchi di alimentari, unici depositari dell’autorizzazione stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio, per esercitare su luogo pubblico. Il sindaco facente funzioni Simone Saletti si è recato assieme agli agenti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia locale, per verificare che tutto si svolgesse secondo le regole: utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanze tra le persone rispettate per evitare la creazione di assembramenti. «Il tutto si è svolto nel migliore dei modi, con i cittadini ed anche i commercianti che stanno rispettando le prescrizioni e collaborando», dice Simone Saletti. Le verifiche hanno riguardato in questi giorni tutto il territorio. L’invito, rimbalzato in queste ore anche sui social e sul sito istituzionale, resta il solito: «Invitiamo tutti i cittadini a restare a casa, fatte salve alcune impellenze essenziali. Capiamo il sacrificio per tutti, ma è indispensabile per poter uscire il prima possibile da questa emergenza internazionale».

