Comune di Copparo

AL VIA L’INIZIATIVA ‘DIMMI LA TUA’

Un filo diretto con i cittadini in vista del bilancio durante la pandemia

‘Dimmi la tua’ è l’iniziativa che prenderà il via in vista della

redazione del prossimo Bilancio di previsione. «Avevamo in programma gli

incontri sul territorio per ascoltare dai cittadini di capoluogo e

frazioni esigenze e proposte da inserire nella nuova manovra – spiega il

sindaco Fabrizio Pagnoni -. La settimana scorsa, seguendo l’andamento

della pandemia, prima ancora dell’ultimo Dpcm, abbiamo prudenzialmente

optato per evitare assembramenti e abbiamo individuato una modalità di

partecipazione attiva».

Di qui il progetto ‘Dimmi la tua’, per intercettare bisogni e

suggerimenti che si potranno concretizzare in azioni e investimenti

futuri. I cittadini potranno fare sapere problematiche e idee

all’Amministrazione Comunale scrivendo alla mail

dimmilatua@comune.copparo.fe.i t e lasciando i propri messaggi nelle urne

collocate al Centro Servizi della residenza municipale e negli esercizi

delle frazioni: ad Ambrogio e Sant’Apollinare Tabaccheria Boscarato, a

Coccanile Tabaccheria ‘Al spazi’, a Cesta e Ponte San Pietro Tabaccheria

Novi Silvio, a Gradizza Tabaccheria Benini Mara, a Sabbioncello San

Vittore e Sabbioncello San Pietro Tabaccheria Alda, a Tamara e Fossalta

Tabaccheria Pavani Gianni, a Saletta e Ca Matte Tabaccheria Guerra Erika.

‘Dimmi la tua’ prenderà il via mercoledì 21 ottobre per concludersi l’8

novembre, affinché tutte le indicazioni possano essere raccolte e

analizzate.

«Contiamo – conclude il primo cittadino – che questo processo di

partecipazione attiva possa essere efficace nel mantenere dinamico e

aperto il rapporto fra Comune e comunità anche nel corso dell’emergenza

sanitaria».

Commenta