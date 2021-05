Comune di Copparo: Convenzione con Unife per Villa la Mensa.

Tempo di lettura: 3 minuti

Comunicato stampa Comune di Copparo.

Il Laboratorio di Restauro Architettonico– Labo.R.A sarà impegnato nella ricerca sul complesso.

La giunta comunale, acquisito il consenso della Provincia, ha approvazione lo schema di contratto di ricerca non oneroso tra il Comune di Copparo e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara che si svolgerà a Villa La Mensa.

La convenzione, della durata di 24 mesi, vedrà il complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore al centro dello studio ‘L’edilizia specialistica del Ducato Ferrarese (1471-1598) nel territorio di Copparo tra storia e restauro’, nell’ambito del quale saranno sviluppate tematiche ed esercitazioni progettuali finalizzate all’elaborazione di tesi di laurea, individuate di comune accordo con l’Amministrazione, tra cui la campagna di rilevamento con tecniche integrate e i relativi approfondimenti di natura storico critica della struttura. Ne saranno protagonisti gli studenti del Laboratorio di Restauro Architettonico– Labo.R.A., impegnato, in un’ottica multidisciplinare, nello sviluppo e nell’applicazione di nuove metodologie di analisi, rilievo, progettazione e intervento nel campo del restauro del patrimonio architettonico e paesaggistico.

Fare di Villa la Mensa terreno di formazione non solo contribuirà alla crescita accademica e professionale degli studenti, ma anche a quella del territorio, che potrà contare innanzitutto su nuove conoscenze relative a questo patrimonio di inestimabile valore.

Il Comune, anche attraverso Patrimonio Copparo, e il Dipartimento di Architettura – Labo.R.A., ciascuno nell’ambito della propria azione, ritengono infatti fondamentale lo sviluppo della cultura della tutela e del restauro del patrimonio architettonico, attraverso corsi universitari e tesi di laurea; la formazione di giovani professionisti aperti alle nuove problematiche della tutela e competenti nell’uso delle nuove metodiche e tecniche del restauro; la ricerca e l’applicazione sperimentale di nuovi metodi e tecnologie di analisi e rilievo nel campo del restauro dei monumenti e dell’edilizia storica; lo sviluppo di iniziative per il dibattito e la diffusione di una cultura della tutela e del-restauro del patrimonio architettonico, attraverso convegni, incontri di studio, pubblicazioni e comunicazioni in rete.

OPERATIVO L’ALBO FORNITORI DEL COMUNE:

L’elenco digitale degli operatori economici e dei professionisti permetterà di snellire le procedure.

È operativo l’Albo Fornitori del Comune di Copparo: strumento capace di snellire le procedure di selezione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, puntando su tre criteri fondamentali quali la trasparenza, la rotazione e l’economicità.

Gli scopi per i quali l’Amministrazione ha deciso di dotarsi di tale strumento sono appunto introdurre criteri di selezione degli offerenti certi e trasparenti nell’attivazione di procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, per i quali sinora è previsto l’invio di una lettera di invito alle imprese; dotare la stazione appaltante di un utile strumento di consultazione degli operatori di mercato; definire un numero di operatori economici e di professionisti esterni per i quali siano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

L’Albo è strutturato in tre sezioni, Lavori, Forniture (beni e servizi) e Servizi Tecnici e di Ingegneria, ciascuna suddivisa in più categorie merceologiche e fasce di importo.

Operatori economici e professionisti possono sempre richiede l’iscrizione: poiché l’elenco è di tipo ‘aperto’ è possibile presentare istanza in qualunque momento.

Per informazioni e/o comunicazioni è possibile contattare l’ufficio gare della società Patrimonio Copparo al numero 0532-864646, mail: info@patrimoniocopparo.it, PEC: patrimonio.copparo@legalmail.it.

È inoltre possibile consultare il sito del Comune sito alla pagina http://www.comune.copparo.fe.it/nqcontent.cfm?a_id=10562&tt=copparo2014.

