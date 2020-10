Tempo di lettura: 2 minuti

da; Comune di Copparo

È allo studio dell’Amministrazione comunale di Copparo una nuova misura

a sostegno delle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria. Il

provvedimento consisterà in un contributo per le spese relative ai

servizi scolastici, mensa, trasporto e servizi educativi, rivolta ai

nuclei familiari colpiti dalla cassaintegrazione.

«Con l’inizio delle scuole le famiglie devono affrontare spese

considerevoli, che divengono insostenibili per chi, suo malgrado, sia

difficili in condizioni lavorative – spiega il sindaco Fabrizio Pagnoni

-. Fra quanti soffrono le difficoltà maggiori sono indubbiamente coloro

che si trovano in cassa integrazione, con le problematiche legate alla

ricezione delle somme dovute, soprattutto quando non anticipate dal

datore di lavoro. Stiamo dunque individuando risorse e modalità per

definire una ulteriore misura di sostegno legata alla scuola».

È infatti già possibile richiedere i contributi per l’Azione Welfare

Famiglia introdotta dall’Amministrazione comunale, che ha destinato

100mila euro a sostegno delle famiglie con figli studenti in fascia

d’età 14/26 anni per un parziale ristoro dei costi degli abbonamenti per

il trasporto da Copparo alla sede scolastica e dei contratti di

acquisizione traffico dati per la navigazione in rete. Sono inoltre a

disposizione i contributi regionali per l’acquisto di libri di testo

rivolti agli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo

grado residenti nel Comune di Copparo.

