Comune di Copparo: Terminato l’intervento in Via Faccini.

Comunicato Stampa Comune di Copparo.

La prossima settimana l’ultima fase di riapertura del ripristinato camminamento pedonale.

È terminato l’intervento sul percorso pedonale di via Faccini a Cesta.

Nella giornata di venerdì 2 aprile gli operatori di Comune e Patrimonio hanno posato e steso lo stabilizzato: fase finale di una serie di interventi per restituire continuità al collegamento con via Baroncini.

All’inizio della strada, in corrispondenza del civico 2, il marciapiede si arrestava per lasciare spazio a una fascia di vegetazione incolta, divenuta riparo per chi volesse abbandonare ogni genere di rifiuto, ‘complice’ la presenza di una campana per la raccolta del vetro.

È quindi stato spostato il contenitore del vetro in un’altra area, aperta e al servizio di alcune palazzine vicine. Quindi si è messo mano alla pulizia dei grandi cespugli e degli alberi secchi, in gran parte aggrovigliati alla rete che delimita un caseggiato, la quale è stata rimossa e ripristinata.

È stato poi necessario interpellare Cadf, che ha provveduto al collegamento di due caditoie per il deflusso delle acque piovane, collegando una nuova line alla precedente con una tubazione da 125 mm. A conclusione di questa opera è stata realizzata la nuova pavimentazione.

La prossima settimana, dopo gli opportuni giorni di consolidamento, potrà essere anche rimosso il parapetto in ferro che segnalava l’interruzione del marciapiede.

Questo lavoro sana una annosa situazione di degrado e consente così di ripristinare la sicurezza della mobilità verso il centro di Cesta, dal momento che per evitare vegetazione e rifiuti si era costretti a scendere dal marciapiede in prossimità della curva che immette su via Baroncini, dove insistono la farmacia e il vicino esercizio e, più avanti, la chiesa.

ONLINE IL NUOVO SITO DEL TURISMO DELL’UNIONE TERRE E FIUMI:

Un portale per conoscere i territori dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana.

È on line TerreFiumidaVivere, il nuovo sito turistico dell’Unione Terre e Fiumi, realizzato per mettere a sistema le eccellenze culturali, architettoniche e paesaggistiche dei Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana.

Grazie al Contributo economico di Destinazione Romagna con il PTPL2020 e al cofinanziamento dei Comuni, è nato il nuovo portale, dove si potranno trovare informazioni su cosa fare, cosa visitare, come e dove muoversi, prodotti locali del gusto e relax, accompagnate da un ampio corredo di immagini del territorio e del suo patrimonio.

