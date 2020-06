Comunicati Comune di Copparo

Tempo di lettura: 5 minuti

Da: Comune di Copparo

VERSO LA RIAPERTURA DEL CENTRO NUOTO COPPARO

L’Amministrazione comunale pronta a mettere in campo quattro azioni a

sostegno del gestore

È programmata per la prossima settimana la riapertura del Centro Nuoto

Copparo.

Per giungere a questo importante traguardo, in questi mesi

l’Amministrazione comunale ha seguito gli sviluppi della situazione

dell’impianto in relazione all’evolversi del coronavirus e ha più volte

incontrato il gestore. Inoltre, a fine maggio, ha deliberato di

anticipare la seconda e la terza delle quattro rate di contributo per le

utenze (la prima è stata versata il 31 marzo), previste nella

convenzione per la gestione di piscina e tennis per l’anno 2020: sono

stati corrisposti un totale di 30mila euro per le quote in pagamento il

30 giugno e il 31 ottobre, garantendo una iniezione di liquidità per

affrontare le spese, visto che gli impianti sono stati quotidianamente

manutenuti, custoditi e monitorati malgrado la chiusura a causa del

coronavirus.

Sono quattro le forme di sostegno concreto individuate, pur nei limiti

delle disposizioni vigenti, per sostenere la struttura, visto il suo

alto valore sociale, quale punto di aggregazione dei cittadini

copparesi, e a fronte del limitato aiuto finanziario previsto dai

decreti del Governo, fino all’ultimo denominato ‘Rilancio’.

Una prima azione consisterà nell’abbattimento integrale del canone per

l’anno 2020 e nella dilazione delle somme dovute al dicembre prossimo.

Quindi, l’anticipo del contributo straordinario emergenza Covid per

riapertura delle attività del periodo estivo di euro 15.000,

corrispondente a 5.000 euro per i mesi di giugno, luglio e agosto, in

unica soluzione. E, ancora, l’anticipo del residuo contributo ordinario,

predisponendo la liquidazione dell’ultima tranche al 30 giugno. Infine,

il monitoraggio congiunto dell’andamento dell’attività, al fine di

verificarne la reale sostenibilità a fronte delle disposizioni legate

all’emergenza sanitaria e stabilire eventuali altri apporti e correttivi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE DELL’UNIONE DEI COMUNI

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo per i

due lotti dell’intervento.

La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo,

relativo alla ‘riqualificazione energetica della palazzina di via

Mazzini, 47 di Copparo, lotto 1 e 2’. La sede dell’Unione dei Comuni

Terre e Fiumi necessita infatti di interventi ed è stata candidata,

insieme alla scuola media C. Govoni, al municipio e alla piscina

comunale, al Bando Regionale Por Fesr Asse 4 edifici pubblici, rispetto

al quale ha ottenuto un contributo pari al 40% della spesa ritenuta

ammissibile, ovvero di 70.752 euro.

L’opera si sviluppa principalmente sulla porzione di edificio Assp e si

struttura in due lotti.

Il primo, per una spesa di 75.645 euro, prevede la sostituzione

dell’attuale caldaia presente in centrale termica con una caldaia a

condensazione, con incluso un nuovo sistema di addolcimento e

trattamento dell’acqua dell’impianto, defangatore magnetico e la

parziale sostituzione delle tubazioni; nonché la sostituzione del

refrigeratore di liquido a servizio di Assp, con un altro gruppo frigo

ad alta efficienza e silenziato, al fine di ridurre i consumi elettrici

in regime estivo. Il secondo lotto, per un costo di 95.735 euro,

contempla la sostituzione dei serramenti d’angolo a piano primo,

ammalorati, che necessitano di una registrazione, nuovo sistema di

riflessione solare e telai più performanti. I nuovi serramenti saranno

in alluminio a taglio termico ad alte prestazioni, tecnologia “a

facciata continua” con vetrocamera da almeno 16mm con gas argon e

rivestimento bassoemissivo.

L’investimento, comprensivo di 27.450 euro di spese tecniche, ammonta

complessivamente a 198.830 euro: le somme non coperte da contributo

regionale sono inserite nel Piano Investimenti di Patrimonio Copparo per

l’anno 2020.

Il via libera della giunta consente l’avvio dell’iter di assegnazione

dell’appalto per l’esecuzione dei lavori.

INCONTRO CON IL NEODIRETTORE DI CLARA

Il sindaco Pagnoni si è confrontato con Alfredo Amman

Giovedì 11 giugno il primo incontro di persona, non su piattaforma

digitale, fra il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni, e il neo

direttore di Clara Alfredo Amman, al termine dell’assemblea dei soci,

quella invece in videoconferenza, che ha licenziato il conto economico

preventivo 2020.

La nomina di Amman, che rimarrà in carica fino al 31 marzo 2023, risale

al 19 marzo e l’insediamento al 1 aprile, ma in piena emergenza

sanitaria i passaggi di rito non si sono potuti svolgere regolarmente.

«È stato un confronto proficuo – afferma il primo cittadino -, in

particolare incentrato sulle idee nuove che il neodirettore ha

intenzione di portare nella gestione dell’azienda, che possa essere

maggiormente conforme alle reali necessità del territorio».

Nella foto il direttore generale di Clara Alfredo Amman, l’assessore

alle Attività economiche Bruna Cirelli, l’assessore all’Ambiente Massimo

Baraldi e il sindaco Fabrizio Pagnoni

Commenta