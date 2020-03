Comunicato da comune di Codigoro

Da: Sindaco di Codigoro, Sabina Alice Zanard.

Cari cittadini e cittadine di Codigoro

Mi rivolgo a voi in un momento certamente grave per la nostra nazione, colpita dalla diffusione del Coronavirus; vorrei davvero che questo mio messaggio entrasse nelle vostre case e nelle vostre famiglie con la stessa semplicità di una chiacchierata tra amici, perché tra amici ci si conosce, ci si aiuta e, tutti insieme, si affrontano i momenti più difficili.

È ormai ufficiale la notizia che il virus ha contagiato uno stimato professionista che lavora nella nostra comunità, ma che non abita a Codigoro, il quale è ora ricoverato e riceve le cure necessarie ed adeguate: questa sera ho avuto modo di parlargli telefonicamente, e di assicurarmi delle sue condizioni di salute, che al momento sono stabili, e di esprimere a lui, ed alla sua famiglia, l’augurio di una completa e rapida guarigione. Credo che tutti voi vi unirete a me, con tutto il cuore, in questo augurio.

Dal momento in cui è stata accertata la sua positività, il Dipartimento di sanità pubblica della ASL, come previsto dai protocolli, ha contattato tutte le persone che sono entrate in contatto con lui e sette cittadini di Codigoro, tutti asintomatici ed in buona salute, sono stati, a scopo precauzionale, posti in quarantena domiciliare e sotto costante monitoraggio della ASL.

Come comunità di Codigoro non possiamo fare altro che attendere con fiducia, augurandoci che nessuno dei nostri concittadini si ammali.

Ma questa sera, come vostro Sindaco, come responsabile della nostra comunità, ma soprattutto come vostra concittadina e come donna, voglio trasmettere a voi tutti un semplice messaggio; siamo chiamati ad una sfida che deve far emergere il nostro lato migliore, tutta la nostra forza e l’unità della nostra comunità.

I mezzi di comunicazione sociale hanno diffuso e continuano a diffondere tutte le misure precauzionali necessarie ad evitare il contagio.

Chiedo a tutti voi di evitare allarmismi e di essere prudenti, di informarvi correttamente e di attenervi a quelle poche e semplici regole, che trovate pubblicate anche sul sito del comune, per il bene di tutti e di ciascuno.

Chiedo infine a tutti voi di rivolgere un pensiero di profonda gratitudine verso tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario; da giorni lottano senza concedersi un attimo di tregua, lavorando per assicurare le terapie migliori e le cure più appropriate non solo per coloro che sono colpiti da questo virus, ma anche a tutti gli altri malati: perché se è vero che ora c’è un’emergenza, non dobbiamo dimenticare tutte quelle persone che hanno altre patologie o condizioni di salute precarie.

Ed è giusto anche rivolgere un pensiero di gratitudine a tutti quei volontari, come quelli di Pronto Amico o dell’Associazione “Il Ponte”, che continuano ad operare a favore dei nostri malati.

Certamente, non sarà un compito facile e ci troveremo a dover affrontare nuove sfide. Ma io sono fermamente convinta che se ognuno di noi farà la sua parte, supereremo anche questo momento.

Sarà mia cura tenervi costantemente informati e di farvi avere tutte le informazioni necessarie.

A tutti voi, di cuore, una serena notte.

Commenta