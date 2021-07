COMUNICATO STAMPA CDA COOP SOCIALE IL GERMOGLIO

Tempo di lettura: 2 minuti

L’assemblea elettiva dei soci della Cooperativa Il Germoglio, tenutasi il 26 giugno scorso presso la sede operativa in Via Boito n.8 a Ferrara ha proceduto come da Statuto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione. Quattro sono le conferme nel CdA: Francesco Bianco, Gianluca Gardi, Carla Berti e Sabrina Scida; sono tre, invece, i nuovi entrati: Nicola Cirelli, Maura Tani e Alice Bidese.

A seguito dell’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione, sono stati confermati il 30 giugno 2021 Presidente e Vicepresidente della Cooperativa Il Germoglio, rispettivamente, Sabrina Scida e Carla Berti.

Il Germoglio, che impiega 202 dipendenti di cui 162 donne, è una realtà viva del territorio e proprio lo scorso maggio ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita. Guardando al passato appena trascorso, nell’introduzione al Bilancio di Sostenibilità 2020 appena pubblicato, la Presidente Sabrina Scida ricorda la determinazione con cui la Cooperativa ha saputo rimanere attiva in prima linea contro l’emergenza, durante tutto il lockdown e più in generale nel lungo periodo di pandemia. È stato fondamentale in questo senso sapersi adattare alle nuove necessità e fare rete con altre realtà per ottemperare alla propria mission originale: dedicarsi ai bisogni delle persone più vulnerabili in una moltitudine di campi: l’educazione dei giovani e dell’infanzia, la ristorazione a domicilio, la mobilità, il supporto alle persone disabili e i servizi ambientali.

Un passato di grande crescita e sviluppo non è sufficiente però a tracciare la strada in un mondo che cambia sempre più velocemente. Il nuovo CdA è consapevole che serve attrezzarsi per le nuove sfide e questo significa abbracciare quelle innovazioni che la possono aiutare ad essere ancora più incisiva sul territorio, in modo sostenibile. Ecco perché, come dice il Direttore Generale Missanelli, se da un lato l’orizzonte oggi sono i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in accordo con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dall’altro la Cooperativa sta affrontando con grandissimo impegno molte innovazioni di gestione, processo e comunicazione, che la porteranno nei prossimi anni ad affrontare in modo dinamico le nuove sfide