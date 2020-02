Comunicato stampa dal Vice Sindaco Denis Fantinuoli

Da: Comune di Comacchio.

Da lunedì 24 febbraio 2020 sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria legati alla “Messa in sicurezza segnaletica stradale sul territorio comunale”, che vedranno il rifacimento della segnaletica orizzontale sulle sedi stradali del territorio comunale, soprattutto in quelle zone dove la stessa risulta sbiadita, con particolare attenzione in quelle aree più sensibili come, ad esempio, le intersezioni stradali.

Detti lavori, quantificati in 65000 € oltre iva, avranno durata di 60 giorni continuativi per essere ultimati.

Denis Fantinuoli Vicesindaco del Comune di Comacchio :” questa tipologia di interventi rientrano nella manutenzione ordinaria della viabilità stradale, necessari in un territorio esteso come quello del Comune di Comacchio e, allo stesso tempo, siamo in attesa del bilancio consuntivo, per conoscere con esattezza le risorse economiche disponibili, per poter effettuare interventi incisividi ripristino del manto stradale”.

