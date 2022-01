Comunicato stampa del 27/01/2022

Tempo di lettura: 2 minuti

“Accogliamo con favore – afferma il segretario del Partito Democratico di Comacchio Michele Farinelli- la decisione del Governo che ha manifestato la volontà di stanziare ulteriori 905 milioni destinati per rafforzare gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale già varati in attuazione del PNRR”.

Nelle settimane scorse il Partito Democratico a livello nazionale, aveva presentato diverse iniziative, tra cui un’interrogazione parlamentare per chiedere lo stanziamento degli oltre 900 milioni mancanti per riuscire a finanziare tutti i progetti ammessi in graduatoria. Il Governo, rispondendo all’ interrogazione del senatore Pd Alfieri, si era impegnato a finanziare tutti i progetti PNRR di rigenerazione urbana ammessi in graduatoria e tale impegno è stato confermato dopo l’incontro con i rappresentanti nazionali delle autonomie locali. “Soddisfatti della decisione -afferma il segretario Dem Farinelli – ora però attendiamo l’ufficialità di assegnazione.

Non bisogna però nel frattempo perdere tempo, le risorse vanno spese velocemente, ma bene. Ci sono 5 milioni in ballo per un progetto che non è stato discusso con la cittadinanza. Occorre per Comacchio aprire un largo dibattito sulla decisione di smantellare lo storico stadio Ider Carli proposto dall’amministrazione comunale, o in alternartiva (cosa che chiediamo di valutare attentamente) se procedere con le stesse risorse ad una sua riqualificazione con adeguata valorizzazione anche del patriota Ider Carli. Riteniamo che vadano attentamente valutate entrambe le ipotesi – conclude Farinelli – non solo per il rispetto della memoria di un Comacchiese Servitore della patria morto al suo ritorno dalla prigionia in Africa, ma anche perché oggi il campo è un luogo vivo in cui si allenano centinaia di ragazzi. La parola ai Comacchiesi, decisioni di tale portata devono necessariamente passare da un confronto allargato e non possono essere calata dall’alto”.

