Comunicazione da Polizia Locale di Comacchio

Da: Comune di Comacchio.

Prosegue l’attività di contrasto dell’abbandono dei rifiuti della Polizia Locale. Dall’inizio dell’anno, la polizia Ambientale, ha posizionato in varie zone del territorio comunale, le apparecchiature denominate fototrappole. I Controlli messi in atto, hanno permesso di accertare 19 violazioni per l’abbandono indiscriminato di rifiuti ed in particolare: 5 per abbandono al suolo di rifiuti, 12 per conferimento da parte di residente fuori Comune, privi di titolo per poter conferire i propri rifiuti nel Comune di Comacchio, 1 per errato conferimento e 1 per abbandono di rifiuti pericolosi (pneumatici).

Le sanzioni amministrative variano da un importo minimo di € 160,00 ad un massimo di € 300,00.

Tra i soggetti sanzionati anche una persona che è stata colta per due volte ad abbandonare il proprio rifiuto.

