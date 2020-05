Comunicazione riapertura biblioteche del Comune di Tresignana

Tempo di lettura: 2 minuti

Comunichiamo la riapertura, dopo due mesi di chiusura, delle biblioteche di Tresignana. Verrano rispettati i consueti orari, quindi la biblioteca di Formignana riaprirà lunedì 11 maggio, mentre quella di Tresigallo martedì 12 maggio.

La riapertura, in ottemperanza all’ordinanza della Regione Emilia Romagna, riguarderà solamente i servizi di prestito e restituzione documenti; è quindi sospeso l’accesso alla sala studio, alla sala ragazzi e alle postazioni internet. E’ temporaneamente sospeso anche il prestito tra biblioteche, ad eccezione di quello tra le due biblioteche del Comune.

Inoltre, sempre per motivi di sicurezza gli utenti saranno tenuti a: igienizzarsi le mani e indossare la mascherina prima di entrare, non consultare autonomamente i libri e i dvd posti sugli scaffali, mantenere sempre la distanza di sicurezza con le altre persone, trattenersi in biblioteca in tempo strettamente necessario. A tal proposito si ricorda ai lettori che è possibile prenotare i documenti desiderati anche telefonando o mandando una mail. In questo modo si potranno abbreviare i tempi di permanenza in biblioteca. Ricordiamo poi che il catalogo dei documenti posseduti è in rete e che si può consultare andando sul sito https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/.do .

Chiediamo infine gentilmente agli utenti, per evitare il più possibile file e assembramenti, di non venire tutti i primi giorni di apertura.

Con la riapertura delle biblioteche termina il servizio di prestito a domicilio.

Ecco i recapiti delle due biblioteche

Biblioteca di Formignana, viale Mari, 4 tel: 0533 608503 – 59012 mail: biblioteca.formignana@comune.tresignana.fe.it

Biblioteca di Tresigallo, via del Lavoro, 2 tel: 0533 – 607761- 763 mail: biblioteca.tresigallo@comune.tresignana.fe.it

