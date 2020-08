Con Hera si entra gratis alla mostra ‘Un artista chiamato Bansky’

Tempo di lettura: 2 minuti

Ufficio Stampa Hera

Il 16 e il 17 settembre la multiutility, partner della mostra, regala l’ingresso all’esposizione in corso al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.

Il 16 e il 17 settembre si potrà entrare gratis, grazie al Gruppo Hera, alla mostra “Un artista chiamato Bansky” in corso di svolgimento al Palazzo dei Diamanti di Ferrara.



Il Gruppo, infatti, partner della mostra, regala ingressi validi per una persona, per visitare l’esposizione mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. Gli ingressi possono essere prenotati da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre, fino a esaurimento posti, chiamando l’ufficio informazioni di Palazzo dei Diamanti al numero di telefono 0532.244949 e comunicando il codice “Hera-Bansky”.



La mostra, che è stata inaugurata il 30 maggio 2020 e rimarrà aperta al pubblico fino al 27 settembre 2020, darà ai visitatori la possibilità di ammirare oltre 100 opere e oggetti originali dell’artista britannico, in un percorso espositivo che dà conto della sua intera produzione: i dipinti della prima fase, gli stencil, le serigrafie che Banksy considera vitali per diffondere i suoi messaggi fino alle opere provenienti da Dismaland con la scultura di Mickey Snake con Topolino inghiottito da un pitone.

L’artista che nessuno ha mai visto e di cui nessuno conosce il volto, rappresenta la miglior evoluzione della Pop Art originaria, l’unico che ha connesso le radici del pop, la cultura hip hop, il graffitismo anni Ottanta e i nuovi approcci del tempo digitale.

Un avviso Importante: l’artista conosciuto come Banksy non è in alcun modo coinvolto in questa mostra. Il materiale per questa esposizione proviene interamente da collezioni private.



“Essere a fianco del Palazzo dei Diamanti nell’organizzazione e promozione di questa mostra unica – commenta Giuseppe Gagliano, direttore relazioni esterne Hera -, rappresenta per il Gruppo Hera il connubio ideale per esprimere, anche attraverso i propri servizi di qualità, la vicinanza alla città di Ferrara che da sempre propone esperienze culturali di grande valore per l’Italia intera”.



