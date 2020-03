Confagricoltura Ferrara: bene l’esculsione del settore agricolo dalle nuove norme in materia di accise sui depositi di carburante

Da: Confagricoltura Ferrara.

“Il settore agricolo è stato escluso dall’ambito delle nuove norme in materia di accise sui depositi agricoli, sono stati accolti gli appelli lanciati nei giorni scorsi da Confagricoltura e dal coordinamento di Agrinsieme”. Lo comunica Confagricoltura Ferrara, che accoglie con grande sollievo la decisione assunta dall’Agenzia delle Dogane lo scorso 28 febbraio in quanto, afferma l’Organizzazione agricola ferrarese, “escludere gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli dall’applicazione delle nuove norme in materia di accise sui depositi e sui distributori di prodotti energetici, che entreranno in vigore dal 1° aprile, significa evitare alle imprese del settore ulteriori adempimenti burocratici con i relativi costi, a fronte di una normativa che già prevede specifiche disposizioni sulle verifiche e sui controlli. Le imprese agricole infatti – ricorda Confagricoltura Ferrara – sono già sottoposte a complesse procedure per il rilascio e la gestione degli oli minerali ed in particolare per il gasolio agricolo, che consentono agli enti preposti di verificare la situazione di ogni soggetto che accede all’agevolazione. Prevedere ulteriori adempimenti in capo alle aziende agricole avrebbe significato solamente caricare le aziende agricole di inutili adempimenti burocratici e di ulteriori costi”.

