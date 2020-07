Confagricoltura Ferrara. Trebbiatura dell’orzo in provincia

Tempo di lettura: 3 minuti

Ufficio Stampa Confagricoltura Ferrara

“Produzioni buone per l’orzo ormai trebbiato, granella ottima sia in termini di qualità che di quantità”. A parlare è Claudio Mesini, Presidente della Sezione Cereali di Confagricoltura Ferrara che aggiunge – Insieme al mais, l’orzo è il cereale più utilizzato per la produzione di mangimi; impiegato inoltre per l’alimentazione umana e per la produzione di malto. La nostra provincia destina oltre 3.000 ettari alla produzione di orzo (da foraggio, seme, granella, energetico) su un totale regionale di circa 24.000 ettari. La trebbiatura dell’orzo è stata senza dubbio positiva, sia dal punto di vista della produzione che della qualità del prodotto, anche se si registra qualche differenza tra le varie zone del territorio provinciale. La produzione si conferma migliore rispetto a quella dello scorso anno, con una media che varia tra i 60 e gli 80 quintali per ettaro, con punte anche di 90/95 ql/ha. Le migliori rese si sono registrate nel Medio ferrarese, in particolare i territori di Copparo, Tresignana e di Riva del Po; buone quelle della zona di Ostellato e del Mezzano, che confermano rese sopra gli 80 ql/ha, mentre risultano inferiori le produzioni dell’alto ferrarese. Per quanto riguarda i parametri qualitativi, migliori rispetto allo scorso anno, una prima valutazione sul cereale registra un peso ettolitrico di 65/70 Kg/hl, superiore di 2-3 punti rispetto al 2019. Non altrettanto brillanti le quotazioni di mercato, con un prezzo inferiore rispetto a quello del 2019, un trend negativo in essere da qualche anno. Il mercato certamente risente delle scorte accumulate durante il lockdown e del raccolto abbondante. Claudio Mesini conclude “fortunatamente la stagione siccitosa non ha creato grossi problemi a questa coltura, in quanto le aziende hanno gestito la produzione intervenendo anche con irrigazioni di soccorso nei campi più stressati e infine le ultime piogge hanno favorito una maturazione ottimale senza comprometterne la sanità”. Carlo Sivieri Presidente Regionale dei Pensionati di Confagricoltura nonché produttore cerealicolo e contoterzista è ancora più soddisfatto “I raccolti sono andati molto bene, l’orzo si presenta sano e con un’ottima resa; parlo soprattutto dei territori de comune di Riva del Po, che hanno prodotto dagli 80 ai 95 quintali per ettaro; anche il grano ci sta dando buone soddisfazioni, sia il tenero che il duro”.

BOXETTINO (nel caso possa servire) L’orzo è una pianta che appartiene alla famiglia delle Graminacee. La richiesta di orzo è in continua crescita per l’alimentazione umana, grazie alle sue proprietà organolettiche e antinfiammatorie; inoltre risulta particolarmente utile per la corretta funzione intestinale. In cucina si utilizza per realizzare zuppe, insalate, per la preparazione di paste e prodotti da forno; in polvere solubile per ottenere il classico caffè d’orzo. Viene inoltre usato come ingrediente per la preparazione di alcolici, in particolare birra e whisky. L’orzo ha proprietà rimineralizzanti, contiene fosforo, potassio, magnesio, ferro, zinco, silicio, calcio e vitamine del gruppo B ed E. La composizione dell’orzo è molto simile a quella del mais, dal quale si differenzia per maggior quota proteica e minor quota lipidica.

