Confagricoltura: Salvaguardiamo la Fruit Valley Ferrarese.

Comunicato Stampa Confagricoltura Ferrara.

“Per salvaguardare le nostre eccellenze dobbiamo celermente effettuare un cambio di paradigma rispetto al passato: sostegno concreto ai produttori che in prima persona subiscono le avversità climatiche attraverso sinergie, quali una nuova visione della gestione del rischio catastrofale”.

Lo afferma la Presidente della Sezione Frutticola di Confagricoltura Ferrara Elisabetta Moscheni, che prosegue, “Favorire investimenti per l’adozione di impianti per contrastare i danni da gelo, con uno studio sulle varie ipotesi adottabili; investimenti nel settore della ricerca che ci consentano di affrontare le sfide che ci aspettano, tenendo presente che il patrimonio di esperienza dei nostri frutticoltori va tenuto in somma considerazione, perché non si può prescindere dal know-how acquisito in decenni di pratica sul campo.

Sosteniamo chi si occupa dei prodotti della terra, dedicandocisi con passione, nonostante tante avversità. Non è certamente scontato tutto ciò che troviamo sugli scaffali dei supermercati!

Per questo piano di rilancio abbiamo bisogno di iniezioni di fiducia e di liquidità che le istituzioni, a più livelli, compresa Bruxelles, devono far pervenire alle aziende produttrici, che solo così potranno continuare ad investire, generando nell’indotto, e quindi anche nelle aziende di trasformazione, una forza propulsiva per affrontare un futuro che deve guardare all’agroalimentare con una visione economica collaborativa, per poi ripartire su sane e solide basi. Quella che è stata la “fruit valley” per decenni – conclude Moscheni di Confagricoltura Ferrara – oggi rischia di scomparire.

Il rilancio del settore ortofrutticolo passa anche attraverso un appropriato percorso d’istruzione, il coinvolgimento delle future generazioni del territorio a specializzarsi in ciò che la natura della nostra pianura ci ha regalato: terreni fertili, un grande fiume, pianura dalle grandi potenzialità, con lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per affrontare le sfide del futuro agroalimentare, sviluppando un percorso scolastico idoneo proprio nella nostra città, che da culla del Rinascimento potrebbe essere il punto di partenza di un nuovo progetto”.

