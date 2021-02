Martedì 23 febbraio, conferenza di ApertaMente: i Fridays For Future “Trappola di plastica: un mare d’inquinamento”

Tempo di lettura: 2 minuti

L’Istituto L. Einaudi prosegue le attività di ApertaMente ospitando: I Fridays For Future di Ferrara che terranno una conferenza intitolata: “Trappola di plastica: un mare d’inquinamento. I rifiuti plastici e loro diffusione nel mondo

martedì 23 Febbraio, ore 10,10-12,10 – Istituto L. Einaudi, Ferrara

Prosegue, all’Istituto L. Einaudi di Ferrara, il ciclo degli incontri di “ApertaMente: l’officina del sapere”. Il sesto appuntamento degli eventi 2020-21 si terrà, infatti, martedì 23 febbraio dalle ore 10:10 alle ore 12:10. Durante questo evento, l’Einaudi ospiterà i Fridays For future di Ferrara che terranno agli studenti e alle studentesse della Scuola una conferenza intitolata “Trappola di plastica: un mare d’inquinamento” dedicata ai rifiuti plastici e alla loro diffusione nel mondo. L’incontro si concentrerà soprattutto sull’inquinamento da plastica delle acque, un problema che ha oggi una portata enorme per gli equilibri del pianeta, dato che gli esperti ipotizzano che a breve nei mari ci sarà più plastica che pesci e che il numero delle specie estinte o in via d’estinzione sarà elevatissimo. Al fine di fare chiarezza su questo tema, i relatori e le relatrici faranno poi vedere come funziona il ciclo della plastica, cioè come questo materiale entri nel nostro ciclo alimentare, in particolare per quanto riguarda le microplastiche, cosa si intenda per biodegradazione degli imballaggi e come essa partecipi ad inquinare il cibo che mangiamo. In conclusione dell’intervento, i Fridays For Future parleranno dei progetti che sono stati attivati, anche in provincia di Ferrara, per fronteggiare questo problema; progetti relativi al recupero della plastica galleggiante, al suo smaltimento e al suo riuso.

In questa lezione di didattica ambientale parlerà l’ecogiurista Marco Falciano, già attivo da diversi anni nel nostro territorio con azioni pratiche e teoriche volte a contrastare l’impatto nocivo delle attività umane sull’ambiente. Alla conferenza parteciperanno anche due giovani attiviste dei Fridays For Future di Ferrara: Teresa Salcuni e Letizia Piras e, insieme a loro, Matteo Moriero della Fipsas sezione di Ferrara, Associazione che collabora con i Fridays nell’ideazione e nella realizzazione delle iniziative a favore della tutela dell’ecosistema.

