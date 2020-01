Conferenza su “Donne oggi” in Castello Estense venerdì 24 gennaio

Da: Ufficio Stampa della Provincia di Ferrara

“Donne oggi: il Lavoro, la Famiglia, le Aspirazioni” è il titolo della conferenza in programma venerdì 24 gennaio dalle 10,30 alle 12, nella sala dei Comuni in Castello Estense.

Lavoro, famiglia e aspirazioni, sono anche i pilastri della società e se pensati in un’ottica femminile aprono scenari che necessitano di essere approfonditi.

E’ con questo spirito che la presidente della Provincia, Barbara Paron, con la collaborazione della consigliera di parità, Donatella Orioli, ha accolto la proposta del Comitato Donne Oggi per valorizzare le opere di diverse/i artiste/i, organizzando l’appuntamento di venerdì 24 gennaio in Castello Estense, inaugurando virtualmente la mostra itinerante.

“Sarà l’occasione per parlare del lavoro delle donne – afferma Donatella Orioli –, degli aspetti positivi ma anche delle difficoltà a coniugare il ruolo di madre”.

“La società non ha ancora abbattuto gli ostacoli – prosegue la consigliera di parità della Provincia – che impediscono di intraprendere percorsi di carriera paritari in egual misura e tuttora non sono altresì valorizzate adeguatamente quelle imprese che davvero considerano le risorse umane, un bene prezioso”.

Obiettivi importanti, dunque, che sono messi al centro della riflessione in Castello Estense, con lo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita e nella fiducia di realizzazione delle aspirazioni delle donne.

Delle condizioni del lavoro parleranno Gisella Ferri, presidente del comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ferrara, Rosa Rubino dell’Ispettorato Territoriale Lavoro, la consigliera di parità Donatella Orioli e la presidente della Provincia, Barbara Paron.

