Confronto sul futuro del sistema bibliotecario comunale.

Tempo di lettura: 3 minuti

Da: Ilaria Pasti

Nella giornata di martedì 24 novembre una delegazione di cittadini che nelle settimane scorse hanno

dato vita a varie iniziative per la difesa e il rilancio del sistema bibliotecario comunale, a partire

dalle criticità riscontrate alla biblioteca Rodari e alle altre biblioteche decentrate, si è incontrata

online con l’assessore alla cultura Gulinelli e con il dirigente del servizio Andreotti. Le questioni

affrontate sono state quelle alla base delle mobilitazioni sopra richiamate, che chiamano in causa le

scelte dell’Amministrazione comunale, e in particolare:

– il tema delle giornate e degli orari di apertura delle biblioteche, con specifico riferimento alla

Rodari, Luppi di Porotto e Tebaldi di S.Giorgio, riportandoli almeno ad un regime di normalità di

diversi anni fa;

– il tema della carenza numerica di personale e della sua formazione in tutto il sistema bibliotecario

comunale, con la criticità più accentuata alla Rodari, che ha visto scendere in pochi anni la presenza

di bibliotecari da 3 a 1 unità;

– la questione della ventilata esternalizzazione di parti del servizio, riferita in particolare alle

biblioteche Rodari, Luppi e Tebaldi;

– la questione dell’ipotizzata nuova sede bibliotecaria all’interno dell’ ex Ippodromo.

Sulle giornate e gli orari di apertura, l’assessore ha fatto presente che l’Amministrazione sta

lavorando per migliorare il servizio e anche per estendere ulteriormente l’apertura rispetto alla

situazione precedente, prevedendone la fruizione anche in giornate come il sabato, e la domenica in

occasione di eventi culturali quali mostre e festival.

Sulla carenza di personale, il ragionamento, al di là di assicurazioni formali, è stato molto generico

e privo di impegni precisi. In quanto alla possibile esternalizzazione, l’assessore ha annunciato che

sono al lavoro anche su questo progetto, assicurando comunque la volontà di dialogo e trasparenza

su questo tema. Infine, per quanto riguarda la nuova biblioteca all’ex Ippodromo, è stato affermato

che essa non è sostitutiva della Rodari e che comunque esiste una disponibilità a continuare il

confronto.

A fronte di queste risposte, constatiamo che, da una parte, è stata ribadita l’intenzione di andare

avanti nel confronto con noi, ma, dall’altra, che tutto quanto prospettato mantiene margini di grande

vaghezza e di insufficiente condivisione. In particolare, ci attendiamo che sulle questioni da noi

sollevate l’Amministrazione comunale proceda nel dialogo sulla base di una progettualità più

precisa e di impegni chiari. Sulle giornate e orari di apertura, sulle assunzioni di personale

qualificato, sulle caratteristiche e le modalità della ventilata esternalizzazione, sull’ ipotizzata

nuova biblioteca occorre avere elementi più comprensibili, in modo tale da poter svolgere un

confronto reale e non semplici comunicazioni.

In particolare, riteniamo che il confronto che deve proseguire e su cui l’assessore ha dato la propria

disponibilità avvenga prima che le decisioni sul futuro del sistema bibliotecario comunale vengano

assunte dall’Amministrazione, per far sì che la partecipazione dei cittadini possa essere reale e non

solo dichiarata sulla carta.

Cittadine e cittadini a difesa delle biblioteche

Commenta