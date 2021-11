Consegna ufficiale targa del premio ‘Il mondo da questo 2020’

Tempo di lettura: 2 minuti

Con l’occasione si vuole comunicare la consegna ufficiale, nella giornata di venerdì 19 novembre, alle ore 10,30, nella Biblioteca della sede del Liceo artistico “Dosso Dossi” di via Bersaglieri del Po, della targa del premio “Il mondo da questo 2020”, assegnato al video “R(EC)0” alla XVIII Edizione del Concorso nazionale “Filmare la Storia”.

Il video è stato realizzato dal gruppo “Mazzo di Fiori”, costituito da alcuni studenti e alcune studentesse del Liceo, due docenti e una documentarista. Nato dal desiderio di condividere con un linguaggio innovativo e suggestivo riflessioni sulla vita, sull’essere studenti, sul costituirsi come gruppo significativo in grado di unire i linguaggi del cinema, della musica, dell’arte attraverso audiovisivi e linguaggi multimediali. Il percorso ha avuto inizio nel novembre del 2019, intrecciando contenuti didattici, laboratori artistici, visione di film, ascolto di brani musicali. Si è trattato di un cammino aperto e inclusivo, teso alla creazione e alla condivisione di strumenti di didattica breve per singola disciplina, per coordinare programmi di studio e immaginare la scuola come soggetto culturale attivo sul territorio.

Il risultato ha visto concretizzarsi una sinergia particolare che è stata di grande aiuto soprattutto nel vissuto difficile di quei lunghi e silenziosi mesi. La scuola ha cercato di non arrestare il progetto, pur nella difficoltà della realizzazione pratica. Anzi ne ha fatto tesoro per approfondire il sentire di uno smarrimento silenzioso ma presente nel tessuto sociale, già dai primi mesi di questa epidemia, da parte delle nuove generazioni.

A seguire i docenti coinvolti e gli allievi e le allieve che hanno realizzato il prodotto d’arte che verrà ufficialmente premiato.

Patrizia Catania, Antonio Caselli, Rita Bertoncini, Sara Pasquini, Andrea De Stefani, Giulia Boldrini, Claudia Idrizi, Sofia Bacchiega, Vittoria Fiorentini, Federica Pagliato, Matteo Banzi, Lorenzo Baroni, Ambra Cavicchi, Sofia Frignani, Filippo Nanni, Elena Grazzi, Edoardo Barale, Arianna Ferretti, Jeraldin Turolla

