Consiglio comunale: cerimonia per il comandante cc, Abramo Longo, e avvio procedura di decadenza del sindaco

Da: Comune di Bondeno.

Durante il mese di gennaio, aveva ricevuto dalle mani del Prefetto di Ferrara l’onorificenza in qualità di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana”, ma giovedì sera al comandante della locale stazione dei carabinieri, Abramo Longo, è stato tributato anche il simbolico riconoscimento di tutta la comunità di Bondeno, per i suoi 15 anni di onorato servizio a Bondeno. «Credo che tutte le comunità locali siano segnate, lungo la loro storia e nel loro stesso modo di essere, dalla presenza di uomini e donne che dedicano la propria vita agli altri, mettendo a volte a rischio la propria incolumità, per garantire l’ordine e la sicurezza: Abramo Longo è tra questi», spiega il sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini. «La fiducia che i cittadini ripongono nelle divise dell’Arma – continua il sindaco – è la testimonianza di quanto siano apprezzati la professionalità, l’altruismo, ed anche la capacità empatica, che rendono i carabinieri un punto di riferimento imprescindibile per un territorio». La presidente del Consiglio comunale, Ornella Bonati, ha ribadito l’importanza di persone per le quali la stima personale è paragonabile all’importanza del ruolo che rappresentano. «Per le grandi professionalità e capacità – ha aggiunto Bonati – la locale stazione dei carabinieri rappresenta un punto di riferimento per la comunità».

Durante la serata consigliare di giovedì sera si è inoltre aperta la procedura per la decadenza per motivi di “incompatibilità” per il sindaco Bergamini, recentemente eletto nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

