Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara a Green Zone Radio Rai 1

Da: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara domani alle 13.25 sarà a Green Zone. Il presidente Franco Dalle Vacche, infatti, sarà ospite della nota trasmissione di Rai Radio 1 raccontando all’Italia la grande realtà del Consorzio ma anche quali sono le sfide e le azioni virtuose messe in campo in un territorio come quello estense caratterizzato dalla subsidenza. Si parlerà anche di cuneo salino e delle strategie messe in campo dal Consorzio per contrastare l’avanzata dell’acqua salata salvando l’agricoltura ma anche della situazione legata alla coltura del riso, preziosa barriera contro il cuneo salino ma che però, la coltivazione sta diminuendo rapidamente.

