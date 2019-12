Continuano gli eventi di Natale in centro a Ferrara

Da: Organizzatori

A Santo Stefano e nel week-end musica e animazioni per bambini.

Continuano anche durante le feste, e in attesa della grande serata di Capodanno, gli eventi di Natale organizzati da Delphi International, Made Eventi e Sapori da Mare, con il contributo del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara.

Un programma pensato per i ferraresi e i turisti che decideranno di visitare la nostra città per le feste di Natale e che saranno in centro, magari dopo un bel pranzo in uno dei tanti ristoranti che la città offre.

Giovedì 26 dicembre alle 16.30 al Fideuram Christmas Village in Piazza Trento e Trieste, il concerto delle Dogato Sisters & Friends, gruppo musicale composto da nove voci femminili coordinato e diretto da Rossano Scanavini. Un repertorio, quello proposto dal gruppo, molto conosciuto e coinvolgente per il pubblico di tutte le età. Un viaggio nella musica italiana e straniera dagli anni Sessanta ad oggi, per cantare tutti insieme e passare momenti di spensieratezza ed allegria nella giornata di Santo Stefano.

Sabato 28 dicembre spazio invece al divertimento per i più piccoli, sulla scia del grande successo del secondo film della saga di Frozen. Al Fideuram Christmas Village, dalle 16 alle 18.30, tanti giochi e laboratori creativi a tema in collaborazione con FEshion Eventi.

