Continuano le donazioni per Bondeno – ASD polisportiva pilastri dona 1000 euro al comune

Da: Organizzatori

In queste ore in cui l’Italia affronta l’emergenza Coronavirus, sono tante le campagne di finanziamento e le donazioni che si stanno attivando a sostegno del sistema sanitario e della cittadinanza. La Città di Bondeno ne porta un chiaro esempio ogni settimana, dalle farmacie, ai privati, per passare alle attività commerciali e arrivare alle associazioni. Ognuno a suo modo cerca di fare la sua parte, ed oggi è il caso dell’ASD Polisportiva Pilastri presieduta da Simone Vacchi, la quale ha donato 1000 euro all’Ente comunale attraverso l’apposito conto dedicato per l’emergenza codiv-19. “Non abbiamo fatto in tempo ad informare il territorio dell’istituzione di questo nuovo conto che abbiamo immediatamente ricevuto la prima donazione” – commenta il Sindaco facente funzioni Simone Saletti -. “l’Amministrazione sta operando attivamente su tutti i fronti per affrontare l’emergenza Coronavirus; siamo in prima linea dall’inizio dell’allerta codiv-19 in modo capillare su tutto il territorio mediante fondi atti a garantire tutti gli strumenti necessari e fondamentali per proseguire sulla strada del contenimento dei contagi. Nonostante ciò, è bello vedere che molte realtà del nostro territorio chiedano comunque di contribuire ulteriormente a sostegno di queste azioni. Per questo abbiamo istituito un conto dedicato all’emergenza codiv-19, affinché sia possibile raccogliere le tante proposte di donazioni di molti cittadini”. ASD Polisportiva Pilastri si è sempre contraddistinta per le donazioni a favore del territorio di Bondeno e anche in questi giorni di emergenza non si è tirata indietro: una prima donazione di 2000 euro a sostegno dell’Azienda Ospedaliera di Cona a inizio emergenza e una seconda donazione di 1000 euro al Comune di Bondeno. “Ringrazio tutti i volontari della Polisportiva Pilastri per questa importante donazione che andrà ad ampliare i fondi dedicati all’acquisto di dispositivi di protezione individuale da fornire alla cittadinanza, così da poter garantire una maggior copertura sul territorio”, conclude il Sindaco facente funzioni Simone Saletti. Chiunque fosse interessato ad effettuare donazioni a favore dell’Ente comunale potrà farlo mediante un conto dedicato.

Donazione liberale Covid19 (art. 66 DL 18/2020) inserendo Nome, COGNOME e CF a favore di Comune di Bondeno causale: “Donazione per acquisto dpi per la popolazione” IBAN IT 90F0538767196 000003200023

Gli importi raccolti saranno destinati a sostenere spese direttamente legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus.