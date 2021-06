Tempo di lettura: 2 minuti

13 anni

Le forze dell’ordine lo sanno bene. Qualche volta la richiesta di fermare la violenza in famiglia non arriva dalle donne o dai vicini di casa: sono i figli o le figlie a chiamare, spinti dalla paura, affrontando il senso di colpa che inevitabilmente li seguirà per aver denunciato un genitore. Questa ragazzina di 13 anni me lo ha raccontato sgomenta per non essersi sentita protetta.

Io, sono stata

quella che ha fatto

la telefonata.

La polizia

-sia benedetta-

è qui a casa mia.

Era infuriato,

in quel momento

ci avrebbe ammazzato

Un magistrato

sconsiderato

me l’ha scarcerato.

Senza fiatare

temo il momento

di ricominciare.

E poi si dice: perché non l’hanno tenuto dentro?

Ma se resta dentro si dice: come fanno a dire quel che farà domani?

Entrambe le eccezioni sono fondate, e nessuna delle due scende dal livello teorico e incontra le caratteristiche reali di quella specifica vicenda.

Nella giustizia si gioca con i dilemmi, perché nulla è perfettamente prevedibile nel comportamento umano. Per fortuna c’è chi ci capisce e per formazione, per esperienza, è in grado di valutare cose come la pericolosità sociale, o almeno arriva a buone approssimazioni. Bisognerebbe provare ad averne fiducia.

