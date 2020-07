Tempo di lettura: 2 minuti

Si chiamano MSNA, minori stranieri non accompagnati, quegli adolescenti che lasciano i loro paesi, i loro cari, i contesti nei quali sono cresciuti per cercare una vita migliore in Europa, all’altra parte del mare.

A chi arriva per mare

Ho lasciato la mia terra

povertà e devastazione.

Un fratello ucciso in guerra,

gli altri senza una ragione,

senza niente per sfamarsi

senza scopo per studiare.

Così ho detto alla mia mamma:

Soffro anch’io ma devo andare.

Ho viaggiato nel deserto

per venire fino qua,

ho solcato il mare aperto.

Nella grande povertà

ho veduto la violenza

che è compagna della fame

e ho sudato nei cantieri

con la calce ed il catrame

per comprare il mio biglietto

acquistato da un bandito

che ha spacciato per traghetto

un legno vecchio e già appassito.

Per tre giorni in traversata

– e la notte fa paura –

senza acqua e senza cibo

la faccenda si fa dura.

Ho soltanto 13 anni

e qualcosa l’ho capito:

se ti metti nei miei panni

mi dirai se c’è un diritto

che mi sappia accarezzare

con le mani di mia madre

che mi possa indirizzare

con lo sguardo di mio padre.

Solo questo è il mio delitto,

scappar via dalla miseria,

e poi anche dalla guerra

che è minaccia ancor più seria.

Io non so se avete posto

nella tavola imbandita.

La fiducia che ho riposto

spero che non sia tradita.

In Italia i minorenni non possono essere rimpatriati. Vi è poi una legge, la n. 47/17 (cd. Legge Zampa) che impone di considerare i giovanissimi migranti come ragazzi, prima che come stranieri. Questo non significa che trovino qui ciò di cui hanno bisogno, né dal punto di vista delle opportunità – di studio, lavoro, integrazione – né da quello dell’accoglienza.

