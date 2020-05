Tempo di lettura: 2 minuti

La Regione Piemonte ne sta discutendo: soldi ai genitori, e stop agli allontanamenti dei bambini da casa. È proprio vero che il problema è la povertà?

Elena Buccoliero

Filastrocca degli Allontanamenti Zero

Allontanamenti zero

come dire io non c’ero.

Forse c’ero ma dormivo

se ero sveglio non capivo.

Non udivo, soprattutto,

il bambino che è nel lutto.

Dove è andata la mia mamma?

È per lui, la condanna.

Non sapevo del neonato

ch’era stato abbandonato.

L’altro, in crisi d’astinenza

dalla droga, ora che è senza.

Dici, i lividi sul corpo?

Io non me ne sono accorto.

Ma si sa, uno scapaccione

spiega meglio la lezione.

Questa bimba smaliziata

che sia stata molestata?

Noooo… Ha tre anni ma è lo stesso,

son precoci con il sesso.

Hai nel cane un buon amico

ma un bambino è assai più fico.

La pipì può farla in casa

ogni volta che gli aggrada.

Certo a volte non dà pace

ride, piange, non si tace.

Ma tu fallo stare zitto.

Dopotutto è un tuo diritto.

Fa molto discutere un progetto di legge regionale in discussione in Piemonte conosciuto come “Allontanamenti Zero”. Lo scopo dichiarato è appunto azzerare gli allontanamenti dei bambini dai genitori sostenendo economicamente le famiglie, e risponde al presupposto che le carenze educative dipendano dalla povertà. Coloro che si occupano di tutela minori provano a spiegare che il presupposto è sbagliato. I mali delle famiglie sono droga, violenza, trascuratezza, abbandono, malattia psichiatrica, abuso sessuale…

