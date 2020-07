Tempo di lettura: < 1 minuto

Coppie in guerra quando la relazione finisce. Genitori che si umiliano e si squalificano per ogni cosa, coinvolgendo inevitabilmente i figli.

Filastrocca dei Bambini Contesi

Ho sfoderato un sorriso

e se lo sono diviso.

Ho teso a entrambi una mano.

Mamma a papà: Sta’ lontano.

Ho tentato un ritornello.

Papà alla mamma: Al fornello!

Almeno lei, Vostro Onore,

mi ascolti per favore.

Ho pezzi di memoria

sbriciolati sul tappeto,

babbo con la sua boria

mamma col suo divieto

li pestano e li strapazzano

in men che non si dica

e io, sempre più piccolo,

mi sento una formica.

La legge prevede che, in caso di divisione della coppia, gli eventuali figli minorenni che abbiano compiuto almeno i 12 anni vengano ascoltati dal giudice. Per i bambini può essere un momento molto importante per far sentire la loro voce, muovendo dalla scomoda posizione di chi vede papà e mamma litigare continuamente.