Nicola, un bimbo di 6 anni. Entra in un negozio di abbigliamento insieme all’affidataria e si mette a tremare davanti a un mazzo di cinture appese. Ne indica una borchiata: “Pensa se papà mi picchiava con quella”. Questa filastrocca è per lui, ed è stata scritta canticchiando. Forse per quietare la paura la rabbia che non lo lasciavano in pace, neppure dopo.

Filastrocca che stringe alla gola

Laccio, cintola, cinghia,

m’hanno chiuso il cuore dentro una conchiglia.

La cinghia mi stringe alla gola

si fa buio intorno e niente mi consola

Cinghia, cintola, laccio

mi porto dentro il male, nel male che mi faccio.

Il laccio è un filo d’argento

mi affossa in un istante, ritrovo il mio tormento.

Cintura, di stoffa, di pelle

solca la mia schiena, e io conto le stelle

È solo una frusta di cuoio

tremo di paura e penso: “Adesso muoio”.

Ma è cinghia, di borchie, di sabbia,

mi scuote la tempesta, esplode la mia rabbia

Tempesta, di sabbia, di schegge

di vetro che mi taglia, di fiato che non regge

È un laccio di cuoio e catrame

non ci voglio stare dentro quel letame

Mi stringe, restringe, costringe,

e penso che l’amore si dà e non si finge

La cintola è un nastro di seta

voglio arrampicarmi sopra una cometa

Mi fionda in un cielo cobalto

prego che sia vero e punto ancora in alto

Il cielo è cintura di ghiaccio

cerco di allentarla dentro al vostro abbraccio

Gingillo con quella cintura

finché potrò scoprire che non ho più paura.

Cintura, di cuoio, più dura

non è mai finita, vedi, la paura

Resta, la ferita, senza una sutura

La questione delle botte è controversa. Cambia con le latitudini, i secoli, le culture. In Italia è reato l’abuso di mezzi di correzione, cioè l’eccesso di sberle, mentre darne una ogni tanto si può. È molto difficile quantificare quanti bambini le prendono sistematicamente dal momento che i dati non vengono rilevati. Esiste una sola ricerca nazionale ormai un po’ invecchiata (registra i dati al 31.12.2013). Impostata con basi scientifiche da Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Cismai e Terres des Hommes con la collaborazione di Istat, riporta che in Italia, su 1000 minorenni, 9,5 sono in carico ai Servizi sociali per una qualche forma di maltrattamento e, tra questi, il 6,9% proprio per maltrattamento fisico.

Sono pochi, sono tanti?

Non ha importanza.

L’importante è che siano riconosciuti, aiutati, protetti.

