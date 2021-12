Tempo di lettura: 2 minuti

La ragazzina era stata ricoverata in ospedale con una costola rotta dopo le botte del padre. E siccome era l’ennesima volta che lui la picchiava, quella volta lei ha parlato e ha chiesto di essere protetta. Dopo qualche mese dopo sono emersi i sensi di colpa per avere alterato un equilibrio familiare che, per quanto disfunzionale e retto sul suo sacrificio, in qualche modo era rassicurante per lei e per i suoi genitori. È in quel momento che occorre percorrere strade nuove e libere dalla violenza.

Filastrocca della costola rotta

è stata proprio una bella botta

Quella botta me l’ha data papà

e per questo mi trovo qua

Qua mi han messa per mia richiesta

di scappare da casa e basta

Basta solo di ritornare

sono pronta a rinnegare

Rinnegare ogni mia parola

per sentirmi un po’ meno sola

Sola qua non ci voglio stare

ho bisogno di riabbracciare

Riabbracciare la mia famiglia

dove posso sentirmi figlia

Figlia ugualmente di amore e violenza

ma non posso più stare senza

Senza le botte non conosco amore.

Che facciamo Vostro Onore?

Quando bruciano i maltrattamenti i ragazzi lo chiedono: portami dovunque ma non farmi tornare a casa. Dopo qualche mese di allontanamento si pongono i problemi veri, i conflitti interni, i sensi di colpa. Meglio ritornare nella violenza, sentendosi parte di una famiglia, o restarsene fuori, con un buon prezzo di solitudine? Loro stessi non hanno le idee chiare. Nessuna limitazione nelle relazioni primarie è facile e indolore. Si tratta di capire quale dolore è più sopportabile e più costruttivo per ciò che quel ragazzo, quella ragazza, quel ragazzo, domani diventerà.

