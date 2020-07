Tempo di lettura: 2 minuti

Questa ragazzina l’ho incontrata la prima volta a 13 anni: il suo sogno era studiare, diventare indipendente. Due anni dopo l’ho rivista ed era incinta.

La mamma bambina

15 anni e una campina

avrò presto una bambina.

Non lo so, forse è un bambino,

so che questo è il mio destino.

Li conosco bene i gagi,

ero a scuola insieme a loro,

so che vivono negli agi

guadagnati col lavoro.

Io sognavo di cambiare,

di studiare e lavorare.

Era tutta una gran finta:

15 anni e sono incinta.

Per me uscire dal tracciato

è scalare una montagna.

Qui nessuno e’ laureato

e ben pochi si guadagna

l’esistenza col sudore.

Perciò vedi, Vostro Onore:

voglio bene al mio bambino,

lo terrò sempre vicino;

voglio bene al suo futuro

e con me non è al sicuro.

Scelta facile non c’è…

Ma la scelta

tocca

a te.

Non c’è società che non plasmi i suoi ragazzi e ragazze. Nel clima diluito e variopinto di noi ‘gagi’ europei è possibile sposarsi presto o tardi o mai, avere figli o non averne… e anche se le circostanze incidono pesantemente (il lavoro, la casa…) tante strade si aprono.

Quanta libertà di scelta è riservata ai ragazzi e alle ragazze rom?

Le pressioni interne alla loro cultura e il pregiudizio “nostro” sono una tenaglia che li tiene rinchiusi come e più dei confini del campo.

Certo, anche tra loro c’è chi studia, lavora, si sposa dopo i vent’anni, ma sono scelte minoritarie pagate a caro prezzo e a volte il disincanto prevale e scardina il sogno.



