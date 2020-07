Tempo di lettura: 2 minuti

La pretesa di una divisione matematica del tempo del bambino, al 50% tra la mamma e il papà, è spesso una forzatura che accontenta, forse, gli adulti, ma confonde i figli e irrigidisce le relazioni.

Filastrocca delle frazioni

Ho un piede con il babbo

un altro da mammà.

Mi sveglio e mi domando:

“Perché mi trovo qua?”

La maglia dalla mamma,

dal babbo i pantaloni

con me ci puoi illustrare

per bene le frazioni.

Con mamma storia e atletica

con babbo geometria

frequento l’aritmetica

e la ragioneria

di genitori inquieti,

costantemente persi,

che no, non si perdonano

di essere diversi.

Che più non si ricordano

quando si sono amati

e forse manco sanno

perché si son lasciati.

Che poi, siamo sinceri,

lasciati non sono.

Né divisi né interi

finché non c’è il perdono.

In una famiglia unita, in una condizione di convivenza, è del tutto normale che un figlio si avvicini di più alla madre o di più al padre in periodi diversi della crescita, o per aspetti differenti nel medesimo periodo. È quello che succede quando si tiene conto delle relazioni con una certa naturalezza.

Al momento della separazione sembra che questo sia improvvisamente inaccettabile. Mamma e papà vanno dal giudice col cronometro in mano. Chi resta incastrato, evidentemente, è il figlio.