Tempo di lettura: 2 minuti

Poche volte mi sono discostata dalle storie di bambini e famiglie conosciuti in udienza oppure attraverso la cronaca. Questa è una di quelle volte.

Scritta dopo il naufragio del 18 aprile 2015 nel quale hanno perso la vita tra le 700 e le 7000 persone, la filastrocca resta attuale e il punto non è il numero di vite uccise.

Filastrocca delle lacrime e dei naufragi

Son gocce dentro al mare.

I sorsi più salati

li voglio dedicare

a quelli mai arrivati.

Al bimbo che cercava

un posto per studiare,

all’uomo che sognava

un luogo per campare.

Piango per 700,

per 7 o 7000

piango per ogni uomo

stipato in quella fila

di volti martoriati

di corpi ormai perduti

di sogni naufragati

di figli sconosciuti.

Piango per il più orrendo

di tutti i bastimenti,

un barcone tremendo

di compaesani deficienti

perché chi si separa

anche dalla pietà

mi sta rubando l’aria

e non lo voglio qua.

Portatemelo via

in Libia o in Tunisia,

costretto su un barcone

d’incerta destinazione.

In gita in mare aperto

o a spasso nel deserto

di giorno, e notte e giorno

col dubbio del ritorno.

Adesso chiedo scusa

dei versi esagerati

ma non mi sembra un merito

se è qui che siamo nati.

O forse ve l’ho detto

sommersa dal disagio

di constatare l’uomo

perduto nel naufragio.

Scartare la paura

affondare l’odio

Rifiutare la paura

bombardare l’odio

Fermare la paura

Navigare l’odio

Annichilire la paura

Trasformare l’odio

Chi perde la vita nel Mediterraneo fa naufragio, ma non è il solo

Commenta