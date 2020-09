Tempo di lettura: 2 minuti

I bambini hanno pazienza con i loro genitori. Tanta, tantissima. Ma non infinita. E le chance che gli adulti lasciano cadere finché i figli sono bambini, non è detto restino aperte per sempre.

Occasioni perdute

Papà, papà, dove è andato il mio papà?

Gli voglio bene anche se non è qua.

Lui fa barchette con gli stuzzicadenti,

fende i marosi, affronta i delinquenti,

esploratore per mare o nel deserto.

Chiamo il suo nome, lo cerco a cuore aperto.

Il mio papà, l’aspetto tutto il giorno.

È super forte, attendo il suo ritorno.

Quando verrà ve la farà vedere,

voi siete scemi e non potete capire.

Lui mi ha promesso un pc, la bicicletta

e io gli credo, il mio cuore l’aspetta.

Mio padre, mah… Qualcuno l’ha veduto?

L’ho visto un giorno e non l’ho riconosciuto.

È ancora lì, in cima ai desideri

e l’ho aspettato, giudice, anche ieri.

C’era la recita, quella di Natale.

Io l’ho invitato ma… Forse stava male.

Quel signore, quello a cui assomiglio?

Sì e no che sappia d’avermi come figlio.

Lui non mi cerca, dice che ha paura,

“sono i servizi”, “è tutta una congiura…”.

Passano gli anni i mesi e anche i minuti,

passano i giorni e noi figli siam cresciuti.

Passano gli anni e il conflitto si è risolto:

per me mio padre è come fosse morto.

Ci sono tante unità di misura del tempo. Quella della crescita di un bambino è particolare, ha il passo svelto, più di quanto occorre ai genitori per assestarsi, vincere una dipendenza, riscoprire le proprie priorità.

Ho incontrato in anni diversi bambini che alla prima udienza venivano pieni di desiderio, speranza, mancanza per i genitori lontani ad affrontare i loro problemi, e in seguito imparavano a convivere con quel vuoto, o lo riempivano altrimenti, e si disinteressavano di quel padre o di quella madre che erano tali solo per un legame di sangue.

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all’incontrario, le rime bambine destinate agli adulti, torna su Ferraraitalia il venerdì.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta