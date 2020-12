Tempo di lettura: 2 minuti

Filastrocca un po’ meccanica d’un bambino ipercinetico

Era un ragazzino timido, magrissimo, apparentemente fragile. Avrà avuto 11-12 anni. Faceva i compiti col papà, ma il papà aveva grandi sogni e non sopportava di vedere che il ragazzo si distraeva, non capiva, non stava al segno. Sono iniziati così i maltrattamenti, che a un certo punto sono stati riferiti dal figlio e riportati all’autorità giudiziaria. Nelle rime c’è il succo di quell’udienza.

So-noi-per-ci-ne-ti-co

ean-cheun-po’-bi-sbe-ti-co.

Di-co-con-ri-te-gno-che

stu-dio-col-so-ste-gno.

So-noun-pe-so-piu-ma

ma-mi-vien-la-schiu-ma

quan-do-mi-de-ri-do-no

co-me-se-miu-cci-do-no.

Ba-bboèa-ssaiin-fe-li-ce

sem-pre-ma-le-di-ceil

gior-no-che-son-na-toe

mi-chia-mahan-di-ca-ppa-to

Lui-mi-di-ce-sem-pre

“Non-ca-pi-sci-nien-te”

pe-ro-gni-que-stio-ne

pi-cchia-col-ba-sto-ne.

Quan-do-sba-glioa-ccen-ti-i

-ni-zia-noi-tor-men-ti-i

cal-co-li-sba-glia-ti

non-son-per-do-na-ti.

O-dio-la-gra-mma-ti-ca

e-la-ma-te-ma-ti-ca.

O-dio-tan-toi-li-vi-di

sui-miei-pol-si-pa-lli-di

Non-lo-vo-glio-di-re

e-mi-faa-rro-ssi-re

io-lo-vo-rreia-ma-re

lui-vuo-le-pi-cchia-re.

Pi-cchio-pu-re-i-o

e-mi-sen-toun-Di-o

mail-mio-pro-fe-sso-re

di-ce-cheèu-ne-rro-re.

Co-sì-hoor-mai-ca-pi-to

qu-e-llo-che-vi-di-co:

sa-ròhan-di-ca-ppa-to

ma-lui-siè-sba-glia-to.

Io-sa-rò-fa-lla-to (ma)

non-mi-sen-toa-ma-to.

Sem-pre-ba-sto-na-to

non-miha-maia-cce-tta-to.

Ba-bbo-miha-pi-cchia-toe

no-non-mi-sen-toa-ma-to.

I bambini e i ragazzi con problemi particolari che influenzano le loro capacità di apprendimento o le possibilità di relazione corrono maggiori rischi di essere maltrattati sia in famiglia che fuori. I loro limiti richiedono pazienza. I genitori, poi, possono vivere quei limiti come una sconfitta personale o di coppia e inconsciamente far pagare il prezzo ai bambini. Fortunatamente non è sempre così. È sicuro però che, quando un figlio ha una disabilità o un altro tipo di difficoltà c’è più bisogno ancora di una rete di supporto

