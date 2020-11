Tempo di lettura: 2 minuti

I bambini che aspettano



Non ho quasi mai tradito la rima. Quel giorno mi è capitato, senza pretese, cercando una forma per dire di quei bambini che guardano ai grandi, agli adulti, pieni di speranza e di attesa. Una fiamma che si spegne poco a poco, per ogni delusione che si aggiunge alle precedenti.

I bambini che aspettano

hanno il cuore contuso.

Contano i giorni

solo fino a dieci.

Poi ricominciano con voce più fioca.

I bambini che aspettano

hanno gli occhi d’attesa.

Si gonfia a ondate

e sfrangia nell’intrico dei motivi

che buttano carbone nella calza.

I bambini che aspettano

inventano storie

di mostri e giganti

danzanti nella giungla dei padri

– loro no, non possono capire

si sa, sono piccoli –

ma devono annidarsi

(i giganti, s’intende)

da qualche parte del corpo.

O in qualche scontro

o in qualche dose

o in qualche bottiglia spezzata.

Nel guardie e ladri spinto

che appunto sanno i grandi.

In tutto il non amore che

avvelena le notti

In tutto il non amore che

tradisce l’attesa

In tutto il non amore

che un bambino non contempla

che un bambino non prevede

ma che può imparare.

Un bambino trascurato può facilmente sviluppare problemi di relazione. Una bambina trascurata ha buone probabilità di non stimare se stessa. I figli messi in un angolo ad aspettare – che papà smetta di bere, o mamma di drogarsi, o… o… – non sono fagottini indifferenti. Neppure interruttori che si possono accendere e spegnere – genitori ON e OFF – a proprio piacimento. Il non amore torna indietro, travestito dall’adolescenza, e risponde al male subito.

