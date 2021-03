Tempo di lettura: 2 minuti

Ricordo bene l’incontro con questo ragazzo, che ormai sarà un giovanotto. Tossicodipendente la madre, in carcere per spaccio il padre, viveva con i nonni materni, terrorizzati che anche lui diventasse “come quelli là”. Così cercavano di inamidarlo, cosa assai difficile. Gli adolescenti, si sa, sono un po’ spiegazzati. E alla prima trasgressione la nonna ha avuto una crisi psichiatrica e lui è stato inserito in una comunità.

In udienza mi ha detto: “Prima con la mamma, poi coi nonni, ora in comunità, e vi domandate se mandarmi in affido. Non vi sembra un po’ troppo?”.

Il bambino postale

Sono stato un bambino

senza un solo difetto.

Nella casa dei nonni

ero proprio un ometto.

Son finiti quei giorni,

sembro un pacco postale.

Troppe andate e ritorni

dentro un gran carnevale

perché vivo da anni

nella comunità.

Le promesse dei grandi

sono vere a metà.

S’impasticca la nonna

nonno è fin troppo buono

resta in carcere il babbo

e mi chiede perdono.

Mamma poi è distante

in chilometri e droga.

Me ne ha dette già tante

e con sempre più foga.

Lei promette, promette

mi vorrebbe con sé

con la coca non smette

e dimentica che

qui mi gioco la vita.

Anche se “per favore,

con pazienza infinita

io le chiedo più amore.

Un ragazzo che ha una famiglia scombinata, compromessa con la droga, non è destinato alla tossicodipendenza, anche se – stando ai dati degli operatori – corre dei rischi in più. È un rischio anche ossessionarlo, però. E, insomma, il giusto mezzo è difficile da trovare, come pure il contesto migliore per la sua crescita.

