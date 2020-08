Tempo di lettura: < 1 minuto

Dare ragione a ciascun genitore a turno è una strategia che tanti bambini sviluppano quando i genitori sono divisi e in aspro conflitto tra loro.

Il figlio allungabile

Sono un figlio molto abile,

sono allungabile.

Coi dispetti che mastico

son diventato elastico

e quando mi sposto

dalla mamma al papà

io non mi riconosco.

A ognuno mostro metà

del loro figlio conteso.

Ma dico, per chi mi avete preso,

per un Cicciobello?

E sul più bello

comprendo il fattaccio:

i genitori, quando si separano,

gli dai un dito e si prendono un braccio.

Il compiacimento riduce il conflitto. In questo modo i bambini si modellano sul genitore che li guarda in quel momento, per poi trasformarsi nel passaggio dall’altro. Il prezzo per questi piccoli Zelig è evidente: non riuscire a sviluppare una propria personalità, non sapere più qual è la propria posizione di fronte a un bivio qualsiasi.