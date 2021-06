Tempo di lettura: 2 minuti

Il marito afflitto

Ci scherzo, ma è vita vissuta. Un uomo convocato al tribunale per i minorenni per rispondere delle violenze sulla moglie, che colpivano anche i bambini, mi spiegò che la colpa era di lei: ostinata, invece di fargli trovare il fiasco di vino sprecava i soldi per pagare le bollette.

Mi sento afflitto.

Come, paghi l’affitto

e non mi paghi il vino?

Ah, me tapino!

Compri i libri ai bambini

e per i miei bianchini

non resta niente?

Ora ti spacco un dente!

Paghi la luce

e io che sono il duce

ti dovrei ringraziare?

Mi potessero cecare!

Paghi anche il gas

e se ti rompo il nas

vai alla polizia?

Ma tu sei roba mia!

Calco il concetto,

voglio portarti a letto

e hai mal di testa:

ora ti faccio la festa.

Sono sincero,

se mi rifiuti davvero

io non ho fretta.

Ma tiro fuori l’accetta.

La violenza sulle donne è una forma di maltrattamento che riguarda i bambini, quando ce ne sono, e spesso è associata all’alcol o ad altre forme di alterazione – droghe, ad esempio – sebbene non creda sia tutta colpa delle sostanze.

La risposta che il padre ha dato in udienza, l’ha data da sobrio.

Contrastare la violenza è anche insinuare il dubbio su quel tipo di giustificazione.

