Il ragazzo viene segnalato perché non sta a nessuna regola. Richiamato dal tribunale per i minorenni si sente in dovere di dire la cosa giusta ma chissà quanto ci crede.

Gli parli e vedi i sogni interrotti – quelli dei genitori, i suoi – vedi i tentativi non capiti, la gara a ostacoli della vita in Italia, le scorciatoie tentate e rinunciate. E ti sembra di intravedere qualcosa, per esempio che aprire gli occhi alle cose come sono e sciogliere la lingua all’italiano sarebbe un viatico di miglior futuro. Ma serve a poco, e poi come puoi prescriverla una cosa così?

Il ragazzo senza un contorno

Tutti mi dicono

un perdigiorno.

È che io sono

senza contorno.

So quel che dico.

Sulle colline

ho qualche amico,

non un confine.

Mio padre è fuori

lavora duro.

Saran dolori

questo è sicuro

se verso sera,

a casa, sfiancato,

scopre che sono

stato cacciato

da quella scuola

che non mi piace.

Lui a squarciagola

urla, lei tace.

È lui il padrone

ma non punisce.

Mi ha dato il nome,

prega, intuisce

che nelle vene

ho sangue impuro.

Niente mi tiene

e io spergiuro

se per buon vivere

vengo a firmare

che voglio smettere

di bambanare.

Sì, adolescenza,

sì, immigrazione,

sì, la mancanza

di direzione.

Disintegrato,

forse ho tradito,

forse ho sbagliato

e ora ho capito.

Perciò divago.

Non voglio imparare

quello che pago

per ritornare.

Senza un contorno sono quei ragazzi in transito tra identità diverse, che nel transito commettono errori, troppo grosso il carico di integrare parti diverse di sé.

Spesso sono italiani di seconda generazione ma non loro soltanto. Anche autoctoni spaccati tra le aspettative degli altri – ma non le stesse aspettative per tutti gli altri: gruppo, genitori, insegnanti, ecc. – e il proprio sogno su di sé. È pur fatta anche di questo l’adolescenza. L’ansia per un adulto che li osserva è sempre quella che non si facciano troppo male.

