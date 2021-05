Tempo di lettura: 2 minuti

Il ragazzo tagliato a metà

È scomodo vivere tra due culture che sono almeno altrettante vite possibili. Lo sanno gli adolescenti adottati o i giovani stranieri di seconda generazione. Lo sa questo ragazzo, nato da genitori rom. La mamma ha scelto una vita “regolare” per il bene proprio e dei figli, il padre si è perso nella droga, e questo ragazzo vive tagliato a metà.

Urlo in faccia a mia madre

ZINGARA DI MERDA

perché ha mollato mio padre

e lascia che si perda.

Era una ragazzina

quando si è separata

da lui, dalla campina,

dal mondo in cui è nata,

Ha tagliato le radici

(noi eravamo neonati)

per farci più felici.

Secondo lei ci ha salvati.

Io no, non lo conosco

il prezzo che ha pagato.

So che ha scelto al mio posto

e non mi ha consultato.

Mio padre si è distrutto

di droga e di prigione,

io non ricordo tutto

e non so la ragione

ma adesso che è mancato

ho voluto provare

e mi sono drogato

e sono andato a rubare.

Mia madre sembra pazza

e no, non ho capito

se odia la sua razza

(che le ho restituito)

o ha la preoccupazione

di me e del mio futuro,

ma non ce n’è ragione:

oramai sono un duro.

Niente può farmi niente.

Polizia o carabinieri.

Non m’importa della gente

e non voglio pensieri.

Perfino il tribunale

non deve aprire bocca:

io voglio farmi male

e guai a chi mi tocca.

Non si intravedeva una strada, allora, per far ragionare il ragazzo. La mamma era stata sposata per forza, messa in cinta di due bambini, tenuta segregata in una campina dove il marito e il suocero avevano via libera. Per lei sentirsi rimproverare la fatica sovrumana con cui era riuscita a liberare se stessa e i suoi figli è stato ripiombare nella colpa per un tradimento benedetto.

