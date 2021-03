Tempo di lettura: 2 minuti

In un pomeriggio di qualche anno fa, appoggiata sul cemento di una pista ciclabile, venne ritrovata una neonata avvolta in una coperta. Senza neppure provare a chiedere aiuto, o ad affidarla, la mamma l’aveva abbandonata, il papà non l’aveva mai riconosciuta.

Dopo alcuni anni, aborti, amori, quella donna ha avuto un’altra bambina. Occorreva vigilare affinché la storia non si ripetesse.

In bicicletta

Passeggiavo in bicicletta

una limpida mattina,

pedalavo senza fretta

quando ho visto la bambina.

Lei strillava a perdifiato

lì, posata sul cemento.

Io mi sono avvicinato

pedalando controvento.

Era un cucciolo spaurito

-poche settimane appena-

il visetto un po’ sgualcito

e un profumo di verbena.

I polmoni, nel gran pianto,

eran vuoti d’ogni fiato

Ho provato con un canto,

il suo volto ho accarezzato.

La piccina la ricordo

ma la mamma lì non c’era

Non il padre, quel codardo,

proteggeva primavera.

Sull’asfalto maculato

d’ombra e sole tra le foglie

stava il fiore, abbandonato,

per il primo che lo coglie.

Poi la bimba in adozione

ha trovato una famiglia,

tanto amore e la ragione

per sentirsi, infine, figlia.

Però chi l’ha partorita

ha di nuovo una bambina.

Questa storia, infinita,

come finirà… indovina?

Se si lavora a lungo con famiglie fragili ci si può trovare di fronte a un dilemma: proteggere la nuova bambina da un possibile abbandono, uguale a quello vissuto dalla sorella maggiore, o investire sulla possibilità che la stessa donna possa vivere la maternità in modo totalmente diverso?

