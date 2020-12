Tempo di lettura: 3 minuti

Ho conosciuto donne capaci di mantenere un pensiero autonomo e di sviluppare azioni di resistenza subendo violenza da decenni. Non pensavano che il marito potesse cambiare e neppure immaginavano una vita diversa. La protezione dei bambini e la riduzione del dolore erano i loro obiettivi, perfino quando chiedevano aiuto dopo un fatto particolarmente grave.

Infinite doglie

Sento ancora le doglie

e son più di dieci anni

perché essendo sua moglie

sono tanti gli affanni.

Tutto ciò che pretende,

tutto ciò che m’impone

e poi quando mi prende

e picchia senza ragione.

Le menzogne le ho dette

ogni volta al dottore

perché chi ci rimette

porta ancora il mio nome.

Poi due figli son nati

per errore o per forza.

Qui viviamo nel rischio.

Gli preparo una scorza

per sentire di meno

tutto ciò che si dice,

perché lui sia sereno

perché lei sia felice.

La ragazza è vivace,

si ribella a suo padre.

Se lui picchia non tace

e difende sua madre.

Il ragazzo è diverso

non ci posso contare.

Segue il padre perverso

che lo sa indottrinare.

Per lui il mondo funziona

nel suo modo migliore:

“Devi essere buona

o ti posso ammazzare.

Io ti strozzo, ti gonfio,

ti sotterro in giardino.

Posso vivere tronfio

e dire al nostro bambino

che noi maschi, tesoro,

non facciamo peccato

se teniamo al decoro

e ad un mondo ordinato”.

Così vivo tremando

trattenendo il respiro

anzi forse mi sbaglio

e davvero non vivo

ma li tengo nel grembo

(sarà pura illusione)

come fiori sul gambo

di una vecchia stagione.

Li difendo a mio modo

però non mi separo

e sorrido di rado.

Non illudo e non baro.

Perforato un orecchio

tutto il volto ammaccato

me lo dice lo specchio

lo sussurra il marito:

se una donna si arrende

e il marito lo coglie

si può sempre sperare

di fermare le doglie.

Che cosa è forza e che cosa è debolezza per una donna che vive con un partner violento e non ha vie d’uscita, non famiglia d’origine né amiche accanto, non il lavoro né altre risorse personali che la aiutino a sottrarsi, e neppure una stampella culturale che la induca a imporre il proprio diritto di essere rispettata? Sono casi, questi, terribilmente simili a una tortura protratta per decenni. Anche i meccanismi psicologici della vittima sono gli stessi.

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all'incontrario, le rime bambine destinate agli adulti

