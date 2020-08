Tempo di lettura: 3 minuti

L’adozione è un percorso mai concluso. Quando un bambino adottato diventa adolescente rivive tutta la sua storia, e a volte più che rifletterci sopra comincia a dibattersi.

La doppia appartenenza

Trenta chili ed un sorriso

m’han comprato dal Perù.

Dopo anni di buon viso

io non ce la faccio più.

Non lo so che mi succede

non so più cos’ho nel cuore

e se mamma me lo chiede

perdo tutto il buonumore.

So però che c’è qualcosa,

una smania ormai costante,

che m’insegue e non si posa

e per me è più importante

stare tutto il giorno in piazza

con gli amici, mia famiglia,

che fermarmi alla tivù

col pensiero del Perù.

Sarà forse la mia razza

che è ribelle ad ogni briglia?

Sarà forse che a accettare

di adeguarmi a tutto quanto

mi parrebbe di barare?

Per i miei sarebbe un vanto

però io sono diverso

gliel’ho detto e non c’è verso.

M’han comprato a caro prezzo,

anche questo l’ho capito.

Se mi piego o se mi spezzo

sento sempre che ho tradito

e sia chi mi ha generato

ma non mi ha mai dato niente

sia chi invece m’ha comprato

sotto gli occhi della gente.

Vorrei essere me stesso

non è tutta presunzione

e ricevere lo stesso

tanto amore e una ragione

per alzarmi domattina

dare retta, andare a scuola

zaino, libri, caffeina

tanto sai che il tempo vola.

Vola il tempo e posso dire

che domani è lunedì.

Sarà il giorno per capire

se i miei sogni sono qui?

All’origine di ogni adozione c’è un abbandono, un morso che non finisce di dolere. Perché non sono stato amato? Forse non lo merito. E perché questi che chiamo genitori dicono di volermi bene? Forse gli faccio comodo.

In adolescenza tutto questo può esplodere in modo veramente deflagrante e terribilmente faticoso per il ragazzo, o la ragazza, e per chi ha intorno a cominciare dai genitori. Vivere in una doppia appartenenza senza averla scelta è faticoso, c’è il rischio di non riconoscersi da nessuna parte, tanto più nell’adozione internazionale.