Questa filastrocca la scrivo nel 2015 e va letta canticchiando. Racconta un fatto specifico. Sono appena stata segnalata da un signore importante perché a suo dire ho commesso un gesto irrituale. Il Tribunale per i Minorenni mi sostiene formalmente e personalmente, la faccenda si chiude lì.

La rampogna (al giudice irrituale)

Puoi far finta di niente, questo è normale,

cieco muto e sordo per quel che vale

purché tu non sia… Irrituale.

Puoi perfino fare il pesce in barile

farti trasportare nel bene e nel male

ma evita di essere… Irrituale.

E ora non mi fare quella un po’ speciale

il giudice che ascolta, quasi ospitale,

perché sarebbe proprio… Irrituale.

Evita l’azzardo in questo carnevale

dove da un giorno all’altro sei sul giornale.

Non ti conviene essere… Irrituale.

Lo vedi?, mi costringi a stigmatizzare.

Tu rispondi alla gente, è inusuale.

È un fatto nettamente… Irrituale.

Questa canzoncina l’ho dovuta inventare

perché io sono il Capo e ve lo devo inculcare

a te e alla tua masnada… Irrituale.

Voi siete moscerini e volete volare

ma ricordate sempre che vi posso schiacciare.

Dove volete andare? È irrituale.

Il potere è mio e lo vorrei urlare

io non sbaglio mai e se sbaglio è veniale

e certo io non sono… Irrituale.

Perciò io vi travolgo e me ne posso infischiare

vedete per lo meno di non fiatare

perché anche il fiato è vivo, e perciò… Irrituale.

Cosa vi credete di rappresentare

dall’alto del mio scranno ogni scherzo vale,

e anche se non è umana e nemmeno normale

la mia tracotanza comunque prevale

con questa intelligenza desolatamente banale

ma il diritto sono io: questo… è il rituale.

In breve, il mio gesto irrituale del 2015, non il primo e neppure l’ultimo.

Riapro dopo qualche giorno la posta elettronica del Tribunale per i Minorenni e trovo tante email di una mamma angosciata. Scrive a me e ad altre figure del Tribunale e della Procura per i Minorenni, anche apicali. Chiede se il Tribunale può aiutare il suo ragazzo che ha 16 anni e sbanda con la droga. Io ho la risposta, penso che gli altri destinatari non abbiano potuto darla per il troppo carico di lavoro e le rispondo, scrivendo in copia a tutti gli altri. Le spiego come funziona una particolare procedura, quella amministrativa, che la giustizia minorile riserva agli adolescenti a rischio. Tutto qui

