Tempo di lettura: 3 minuti

Scegliere era un dilemma insolubile per questa ragazza. Su un piatto della bilancia l’appartenenza, le radici, la visione del mondo offerta dai genitori; sull’altro il proprio progetto di vita, per quanto imperfetto, con un ragazzo non esemplare e non musulmano ma che lei amava e con cui aveva concepito un bambino.

La svergognata

Mi ci han proprio costretto

qui, dentro casa mia.

Mi hanno dato un biglietto

per andarmene via.

Mio papà mi ha strappato

la carta di soggiorno

e così si è accertato

non facessi un ritorno.

C’è in Italia un fagotto

concepito per sbaglio

in un giorno d’agosto,

ed è stato un abbaglio.

Non dovevo sperare

che ci fosse l’amore,

non dovevo contare

su un domani migliore.

Io non sono credente

lui non è musulmano.

Il Corano è stringente

non darà la mia mano

a un ragazzo infedele

che oltretutto ha sbagliato,

mi seduce col miele

ma ha un destino segnato.

So che è stato in galera

per reati da poco.

Lui mi ha detto che aveva

cominciato per gioco.

Io lo amo ma ammetto

che è uno scavezzacollo.

Ora gli credo e lo aspetto,

il giorno dopo lo mollo.

Ho voluto abortire

ma non ero più in tempo.

Ho dovuto mentire

ed è stato un tormento.

Ero incinta quel giorno

quando m’han fidanzata.

Si è saputo al ritorno

ch’ero già svergognata.

Libertà non è data

libertà non esiste.

Sono stata avventata

e mio padre insiste

che la sua preferita

l’ha distrutto per sempre.

La sua vita è finita

e il Corano non mente.

Io l’ho ormai rovinato

demolito, travolto

con quel bimbo che è nato

di cui non so più il volto.

Non dovrebbe avvenire

che un bambino è un ingaggio.

Non dovrebbe servire

tutto questo coraggio.

Amputarmi il passato

tutto ciò a cui appartengo

o abbandonare un neonato

che è quel figlio a cui tengo?

Affrontare il rigore

l’ostracismo la rabbia

o congelare il dolore

e restarmene in gabbia?

È una scelta feroce

e ho vent’anni appena

non ho cuore né voce

e non sono serena.

Gli adolescenti stranieri di seconda generazione portano su di sé un compito gravoso. Costretti a scegliere tra identità e appartenenza, attanagliati dal senso di colpa per la sofferenza che infliggono ai genitori semplicemente osando immaginare un futuro diverso da quello pensato per loro, qualche volta vengono intercettati dalla giustizia minorile – che nella mia esperienza lavora in un’ottica di mediazione ogni volta che si può, e con un taglio netto verso comportamenti inaccettabili quando il pericolo è alto e la mediazione è rifiutata dalle persone in causa.

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all’incontrario, le rime bambine destinate agli adulti, torna su Ferraraitalia il venerdì. Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta