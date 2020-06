Tempo di lettura: 2 minuti

Si dice: i bambini appartengono ai genitori, e i genitori sono sempre nel giusto perché amano i figli. Beh, a guardarli da vicino concordereste con me: non è vero.

L’Amore non basta

Bisognerà pur dire che non basta l’amore

non bastano spremute di cuore e budella.

Il bimbo strapazzato come uova in padella

va incontro alla crisi più che voi al disonore.

Per crisi io intendo il gusto di bucarsi

di sbagliare gli amori, farsi male, tagliarsi

fidarsi di nessuno, sfuggire agli abbracci

e poi perpetuare i propri catenacci.

Caricarli sugli altri, sulle persone incontrate

sui figli che verranno, sulle persone “amate”

scritte tra virgolette se riesco a spiegarmi.

Mi dico “adesso taci” ma non posso fermarmi.

La vita che ci prende è incompleta per tutti

con i suoi giorni belli, strepitosi e brutti

però un buon inizio è essenziale al cammino.

Incominciamo da qui. Dai diritti del bambino.

Se c’è una lezione che si impara, lavorando nella tutela dei minori, è che l’amore non basta. Crescere, educare un bambino non si risolve nel volergli bene, comprende il rispetto, l’ascolto, la protezione, la capacità di stimolare e accogliere come quella di dare regole. Per questo tutti i genitori vogliono bene ai loro figli – spesso anche i papà e le mamme maltrattanti – ma non tutti i genitori fanno il bene per loro.

CONTRO VERSO, la rubrica di Elena Buccoliero con le filastrocche all’incontrario destinate a un pubblico adulto esce su Ferraraitalia tutti i venerdì.

Per leggere i numeri precedenti clicca [Qui]

Commenta