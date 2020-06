Tempo di lettura: 2 minuti

L’accesso alla rete per tutti i bambini è una questione di equità, soprattutto se la scuola si può fare soltanto a distanza.

Filastrocca della lettera alla maestra Signora Maestra, non sono a lezione

qui non mi arriva la connessione

non avevo i compiti e non ho studiato

però non mi sono dimenticato di tutti i compagni che non ho più visto

vorrei cercarli e qualche volta insisto

mi manca soprattutto di far l’intervallo:

“Mi ha spinto! Rigore! Ha fatto fallo!”. La mamma ripete che non posso uscire

d’accordo o no, devo solo eseguire

così la palla è nello sgabuzzino

un posto adatto per ogni bambino. Io non so proprio dire che cosa sia

quella che tutti chiamano pandemia.

Vorrei dire a lei, lo ripeto alla mamma

son sicuro che no, non era in programma.

Il periodo di quarantena ha necessariamente comportato limitazioni per bambini e adolescenti che hanno visto compressi i loro diritti al gioco, alla socialità, all’apprendimento. La chiusura si è aggravata per chi aveva meno strumenti, innanzitutto informatici, quando la scuola si è trasferita online e non tutti hanno potuto continuare le lezioni.

Secondo il rapporto Istat pubblicato il 20 aprile scorso, in Italia 1 famiglia su 3 non ha né computer né tablet e, anche quando è presente, non è detto sia a disposizione per la didattica a distanza: solo in 1 famiglia su 5 ogni componente del nucleo ha uno strumento tutto per sé. Le differenze geografiche sono molto accentuate: le famiglie senza computer salgono al 41,6% al Sud,mentre quelle con un pc personale per tutti sono 1 su 7.



