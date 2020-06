Tempo di lettura: 2 minuti

È ormai provato scientificamente che la violenza in famiglia fa del male ai bambini, quella vista come quella subita. La riconoscono, anche quando non ne sono spettatori diretti, e la loro sorte è affidata alle scelte degli adulti.

L’occhio nero della mamma

La mia mamma ha un occhio nero.

Non lo so se è proprio vero,

lei m’ha detto questa volta

che ha sbattuto nella porta.

S’era fatta ancor più male

scivolando sulle scale.

Una cosa non mi piace:

babbo strilla e mamma tace.

Un agente è stato qui,

lunedì, poi martedì…

Fino al sabato è tornato

l’ispettore ed il tenente

e la mamma gli ha giurato

che non è successo niente.

Lei dev’esser proprio buona

– a me sembra di capire –

se ogni volta lo perdona

on il rischio di morire.

Ora il giudice in udienza

vuol saper la verità,

lo ripete con veemenza,

lo ripete a sazietà.

Dice che io son bambino

e i bambini, per decenza,

han diritto d’imparare

cose belle e non violenza.

“Son caduta per errore”,

dice mamma al magistrato

Sì, lo sbaglio dell’amore…

Lui capisce – ma è spiazzato.

Il mio babbo ormai non cambia,

mamma non lo cambierà.

Ho paura, e pianto, e rabbia…

Chissà come finirà!?

Secondo l’unica ricerca nazionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia, condotta da Cismai, Terres des Hommes e Autorità Garante dell’Infanzia e Adolescenza, la violenza assistita è la seconda forma di maltrattamento più diffusa in Italia.

Si dice ‘violenza assistita’ quella in cui il bambino è – non ‘assistente’, ma – spettatore della violenza su un familiare, più spesso la madre ma ipoteticamente anche il padre, i fratelli, i nonni…