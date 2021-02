Tempo di lettura: 2 minuti

Ci sono casi in cui è difficile mettersi nei panni degli altri. Come con questa signora, che un bel giorno è andata in ospedale per un “forte mal di pancia” e ha partorito una bambina che non sapeva di portare in grembo.

Mamma a sua insaputa

Ma che sorpresa

la mia pancia tesa!

Che meraviglia…

C’era dentro una figlia!

Sì, nove mesi.

Siamo tutti sorpresi

Una guardata

mi avrà impressionata.

Ci penso tanto.

Che sia lo spirito santo?

Ma che disfatta,

sono proprio distratta.

A mia insaputa

questa bimba è venuta.

Eh, che parapiglia…

ho solo fatto una figlia!

Non è semplice credere che una donna possa arrivare al nono mese di gravidanza senza accorgersi di essere incinta, eppure accade. È davvero un mistero.

Così piena di emozioni è una gravidanza, ricca di sensazioni fisiche, punteggiata da visite e controlli, confermata dagli sguardi degli altri… così intima, relazionale e sociale, da non credere che possa sfuggire a ogni livello di consapevolezza, propria o altrui.

